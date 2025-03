Thesocialpost.it - L’inquietante post del turista ferito nell’esplosione: “Se mi uccidono in qualche modo strano..”

Leggi su Thesocialpost.it

Una tragedia ha colpito il quartiere Monteverde, dove un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha devastato un B&B e lasciato gravementeunscozzese. Grant Paterson, 50 anni, è stato trasportato d’urgenza al reparto grandi ustionati del Sant’Eugenio, con ustioni sul 70% del corpo.Il viaggio solitario e isui social Paterson era arrivato nella capitale il 17 marzo per un viaggio in solitaria. Sul suo profilo Facebook aveva condiviso uninquietante: “Questa dovrebbe essere una buona settimana. se non vengo ucciso inempio”, accompagnato da una foto della struttura ricettiva. Aveva descritto l’alloggio come “bello”, dimostrando entusiasmo per il soggiorno.Nei giorni seguenti, ilaveva documentato il suo viaggio con foto dei luoghi simbolo di Roma, tra cui la Fontana di Trevi, il Pantheon, Piazza San Pietro, l’Altare della Patria, il Colosseo e i Fori Romani.