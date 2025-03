Ilgiorno.it - L’ingegnere strutturista: "La Grenfell spartiacque. La strada? Norma europea"

Leggi su Ilgiorno.it

di Andrea Gianni MILANO "L’incendio dellaTower di Londra è stato uno, e da allora si stanno facendo passi avanti: sarebbe opportuna unativa uniforme a livello europeo, più che un ragionamento lasciato ai singoli Paesi". Bruno Finzi, ex presidente dell’Ordine degli ingegneri di Milano e attuale presidente della Commissione strutture, osserva un mondo in una fase di transizione. Ingegnere, Finizi ha svolto attività di progettazione e direzione lavori in cantieri come quelli per le nuove coperture dello stadio Meazza a Milano e dell’Olimpico di Roma per i Mondiali ‘90, ha firmato ristrutturazioni di edifici di valore storico e monumentale, per conto di privati o pubbliche amministrazioni. Gli stessi pannelli installati sulla Torre dei Moro a Milano sono presenti in tanti altri edifici.