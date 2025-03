L’informazione tra sacro e profano

Leggi su Ildenaro.it

Con soddisfazione l’Umanità tutta, più precisamente che professa ogni genere di confessione, ha appreso con piacere che Francesco è tornato a casa. Ha lasciato il Policlinico Gemelli non per trasferirsi negli Appartamenti Vaticani, ma per raggiungere la sua residenza abituale, quella di Santa Marta, dove vive da quando è salito sul trono di Pietro. Lunga vita a Francesco, esclameranno anche i laici e da oggi piano piano le notizie sulla salute del Capo della Chiesa Cattolica inizieranno a occupare, almeno così dovrebbe essere, sempre meno spazio nelle menti umane. Le stesse porranno minore attenzione di quanta dedicata fino a oggi, a buona voglia o a forza, all’argomento dai mezzi dell’ informazione. Chiosa d’ordine: queste righe non vogliono in alcun modo avanzare critiche per come viene gestito quell’argomento, ma è proposto con l’ animo di far riflettere.