Velvetgossip.it - L’informazione televisiva: un’analisi delle ultime tendenze nel 2025

Domenica 23 marzo, il programma di intrattenimento “Domenica In” di Rai Uno torna in onda dalle 14.00 alle 17.30, offrendo un pomeriggio ricco di ospiti e divertimento. Mara Venier, conduttrice del programma, accoglie in studio anche il cast della nuova serie “Ne vedremobelle“. Questo appuntamento settimanale continua a essere un punto di riferimento per il pubblico italiano, garantendo un mix di musica, interviste e momenti di svago.Amici: Il serale inizia con sfide e novitàIl talent show “Amici di Maria De Filippi” ha dato il via alla fase finale del serale il 22 marzo. Il programma, che va in onda su Canale 5, ha visto la partecipazione di concorrenti talentuosi e giudici di spicco. Durante la prima puntata, i ragazzi si sono esibiti in sfide emozionanti, mentre il pubblico ha potuto apprezzare gli ospiti speciali e le interazioni tra i professori e gli allievi.