Quotidiano.net - Linee accattivanti. Dom115, 35 metri di assoluta armonia

Ildi 35rappresenta l’entry level della fortunata linea di scafi dislocanti Dom di Baglietto firmati Stefano Vafiadis. Il concetto di fondo del progetto non cambia: come il Dom133, anche ilripropone gli stilemi che hanno decretato il successo del modello di punta, dallesenza tempo, moderne eche tuttavia estremizzano l’aspetto sportivo già della sorella più grande dello stesso cantiere, ai considerevoli volumi, unici per imbarcazioni di queste dimensioni, fino all’utilizzo di ampie finestrature panoramiche apribili a terrazza, che consentono grande visibilità verso l’esterno e ampio ingresso di luce naturale. In particolare, in questo modello viene reso ancor più armonico il senso di spazio unico, in un dialogo continuo tra dentro e fuori, grazie alle porte del salone del Main Deck a totale scomparsa che, aggiunte alle finestrature a tutta altezza, consentono una vista unica.