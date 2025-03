Line-up statistiche e anteprima mentre i campioni del mondo assumono rivali senza Lionel Messi

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-21 18:50:00 Il web non parla d’altro:La difesa deidell’Argentina potrebbe dare un pugno al biglietto per le finali della Coppa deldurante questa pausa internazionale e, se lo fanno, lo avranno fatto nel modo più duro.Gli uomini diScaloni in cima alla sezione qualificante di Conmebol, cinque punti davanti all’Uruguay prima dello scontro di domani sera a Montevideo prima di tornare a casa per affrontare idell’Arco Brasile la prossima settimana.Dovranno anche giocare a entrambi i giochitalisman, che è rimasto a Miami per riprendersi da una tensione adductor.Possiedono ancora una squadra piena di giocatori di livello mondiale e il difensore dell’Uruguay Jose Maria Gimenez sa che sarà un duro incarico per il suo fianco.La metà del centro di Atletico Madrid ha dichiarato: “È un gioco difficile, così come tutte le partite di questo calibro.