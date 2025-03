Oasport.it - Lindsey Vonn non si accontenta: “Ho messo quel che avevo, posso fare ancora meglio”

Podio a quarant’anni in Coppa del Mondo: un colpo di mano di altissima qualità,lo dia Sun Valley. Mentre gli occhi del mondo sciistico erano rivolti sul duello Gut-Brignone per la Coppa di SuperG, arriva anche lei a cogliere un secondo posto che sa di storia, cancellando tutti i record di età per quanto riguarda un piazzamento tra i primi tre più avanti negli anni.Queste le parole della campionessa a stelle e strisce a NBC Sports: “Normalmente faccioquando la pressione è più alta. Questa è l’ultima gara della stagione. Ho semplicementetuttolo chesulla pista. Questo è il livello a cui so di poter sciare. So di poter. Questa stagione è stata tosta con la gente che diceva che non potevo, che ero troppo vecchia, che non ero più capace.