Liberazione incontro con i testimoni

Le iniziative per ricordare l’80° anniversario della, con la cittadinanza sempre invitata, si svolgeranno a Modigliana in tre date. Si parte domani con uncon idellaalle 10 nel teatro dei Sozofili e la presentazione di un filmato a cura dell’associazione Senio River 1944-1945. Nell’occasione i ragazzi delle scuole incontrano ie ci saranno video, interviste e colloqui con modiglianesi che racconteranno le loro esperienze. Poi il 13 aprile ci sarà l’inaugurazione di un cippo a ricordo della battaglia di monte San Bartolo in via dei Frati; si chiude venerdì 25 aprile con la santa messa, il corteo e la cerimonia ufficiale.