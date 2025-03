Napolipiu.com - “Liberami da questa sofferenza”: il grido disperato di Roberto Baggio | Condizioni critiche

da”: ildi">Il dramma assoluto di, che interribili ha chiesto quasi di essere liberato dallaresta uno dei calciatori più amati nella storia del calcio italiano. Il Divin Codino ha incantato intere generazioni con la sua classe cristallina, i suoi dribbling e i suoi gol, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi. Anche oggi, nonostante il ritiro dal calcio giocato,continua a essere una figura di riferimento, sia per i suoi valori sportivi che per il suo impegno nel sociale.Di recente, il suo nome è tornato alla ribalta per la partecipazione a eventi e iniziative benefiche, oltre che per il documentario che racconta la sua carriera straordinaria.