Lezioni di legalità all'Agrario. Carabinieri in cattedra

Costante è il contributo alla “formazione alla cultura della” promosso dal Comando Generale dell’Arma deinelle scuole, che vede fortemente impegnato anche il Comando provinciale di Sondrio (nella foto il maggiore Nicola Leone) negli istituti scolatici di vario livello dell’intera provincia. In particolare, presso l’Istituto Tecnico Agrario, si è concluso un ciclo di incontri incentrati sul concetto di, inteso come rispetto delle regole, a più ampio respiro, finalizzo all’educazione dei giovani di oggi per divenire domani adulti coscienziosi ed onesti. La presenza deia scuola è servita a riflettere sui tempi di maggiore attualità, quali il bullismo, il cyberbullismo, la violenza sulle donne e sulle sostanze stupefacenti, con la principale intenzione dei relatori di fornire agli 80 studenti presenti, di età tra i 14 e i 18 anni (due classi di prima e due di quarta), elementi di riflessione che possano indurli a scegliere responsabilmente nell’esclusivo interesse della salvaguardia e tutela della propria vita e rispetto degli altri.