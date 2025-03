Liberoquotidiano.it - Lewis Hamilton "a processo", Ferrari agitata. Vasseur: "Analizzeremo la sua gara"

Dopo il Gran premio di Cina, secondadel Mondiale di Formula 1, la classifica costruttori recita: McLaren 78 punti 2. Mercedes 53 3. Red Bull 36 4.35 5. Williams 12 6. Aston Martin 8 7. Haas 7 8. Kick Sauber 6 9. Racing Bulls 3 10. Alpine 0. Un dato, quello della rossa, che non può non apparire deludente. Proprio come lapiena di pasticci di Shanghai, con Charles Leclerc finito al quinto posto davanti a, sesto, dopo contatti in avvio, ordini di scuderia e pit stop fallimentari. "Sicuramente perdere un pezzo di ala anteriore alla prima curva non è il massimo. Charles ha fatto un'ottimaconsiderando i danni alla macchina e il carico aerodinamico perso. Dovremo analizzare ladi, che ieri aveva un grande passo e oggi ha avuto più difficoltà", sono le parole di Frederic, team principal della Rossa, a caldo ai microfoni di Sky.