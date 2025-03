Quotidiano.net - L’Europa in cerca di un ruolo. “È necessario unirsi di più”

????Roma, 23 marzo 2025 – Nell’attuale scenario geopoliticoè chiamata a un importante sforzo diplomatico, che passa da una convergenza interna necessaria sui grandi temi, dall’economia alla difesa. Con quali prospettive rispetto all’attivismo di Stati Uniti e Cina? Ne abbiamo parlato con Jean Pierre Darnis, professore di Relazioni internazionali all’Università Luiss Guido Carli e all’Università della Costa Azzurra. Professore,deve riorganizzarsi? “I processi d’integrazione progrediscono in occasione delle crisi. Il ripiego degli Stati Uniti su loro stessi, anche con il ricorso ai dazi, può creare un danno globale ma anche al loro interno. Genera instabilità davanti alla quale bisogna compattarsi. In Italia parlava chiaro già l’agenda Draghi su competitività e mercato: davanti ai possibili problemi che intravediamo, come Europa, dobbiamo riformarci e unirci di più”.