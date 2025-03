Iltempo.it - L'esplosione, il crollo, il turista estratto dalle macerie. Cosa è successo a Monteverde | VIDEO

Unscozzese di 50 ani è statoferitodopo ildi una palazzina di due piani a Roma, nel quartiere, in seguito a un'causata probabilmente da una fuga di gas. L'incidente intorno alle 8,30 del mattino: ilsi trovava all'interno di un b&b su cui sono in corso accertamenti. L'uomo ha ustioni sul 70% del corpo e ha riportato diverse fratture agli arti inferiori. I residenti hanno riferito di aver sentito un fortissimo boato all'angolo tra Via Foà, 14 e Via Vitellia: sul posto sono intervenuti i carabinieri e diverse squadre dei Vigili del Fuoco con i nuclei speciali di ricerca. I Sanitari del 118 hanno stabilizzato l'uomo che poi è statoe caricato su una barella. Ora è ricoverato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio.