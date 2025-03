Spazionapoli.it - L’esonero di Thiago Motta cambia il calciomercato del Napoli: ecco perché

Leggi su Spazionapoli.it

dida tecnico della Juve potrebbere anche i piani didel. Con la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, ci si aspettava un po’ di tranquillità per i club, ma in queste ultime ore sta accadendo di tutto in casa Juve. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti,diè davvero ad un passo.Il cambio sulla panchina della Juventus, di fatto, potrebbere allenatore anche prima della sfida col Genoa. Al posto di, quindi, potrebbe essere chiamato Igor Tudor. Quest’ultimo potrebbe diventare il nuovo allenatore della ‘Vecchia Signora’ con un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di Champions. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti, si deve sottolineare che questo avvicendamento in panchinaanche ildel