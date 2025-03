Oasport.it - Leonardo Fabbri riemerge e avvicina il podio ai Mondiali Indoor. Finale di spessore, vince Walsh

ha rialzato perentoriamente la testa dopo la prestazione opaca offerta due settimane fa agli Europei, quando venne clamorosamente eliminato nelle qualificazioni del getto del peso. Il Campione d’Europa all’aperto si è reso protagonista di una prova di ottima caratura agonistica ai, accarezzando la medaglia al Cube di Nanchino (Cina) e rimettendosi in carreggiata dopo la problematica notte raccontata ad Apeldoorn.Il toscano ha firmato una bella spallata da 21.36 metri al quinto tentativo, culmine di una serie in crescendo (20.67, 20.69, nullo, 20.81), e si è inserito provvisoriamente in terza posizione, cullando la possibilità di ritornare suldella rassegna iridata in sala dopo il bronzo conquistato dodici mesi fa a Glasgow. Il vice campione del mondo all’aperto, però, è stato beffato in coda dallo statunitense Roger Steen.