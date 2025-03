Ilrestodelcarlino.it - Legalità & profitto, il premio ad Ahrcos

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche un’azienda centese riceverà il, il riconoscimento che, giunto alla quarta edizione, premia le realtà che si distinguono per il rispetto delle regole e per la capacità di generare. Si tratta di, società selezionata tra le cento imprese italiane (unica del settore delle costruzioni) insignite del prestigioso riconoscimento promosso da Economy Group, con il patrocinio del Senato e la collaborazione di Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione. "Questo riconoscimento premia le aziende che hanno ottenuto il rating di, distinguendosi per trasparenza, solidità finanziaria e piena conformità alle normative – dicono dall’azienda centese che ha una sede anche all’estero –. Un risultato che dimostra come successo economico e integrità aziendale possano coesistere, superando la convinzione che la competitività di mercato debba sacrificare il rispetto delle regole".