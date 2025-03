Lanazione.it - Lega, volano gli stracci . Nisini: "Casucci traditore". Lui: "Ostaggi di Vannacci"

Leggi su Lanazione.it

è un" tuona Tizianadentro la. O meglio, tra leghisti ed ex leghisti. Nel mirino c’è ancora Marco, consigliere regionale, ma fino a pochi giorni fa vice presidente del Consiglio regionale e volto del Carroccio in provincia di Arezzo. Adesso invece ha cambiato casacca: direzione i moderati di Lupi. Per questo gli ex compagni di partito non ci vanno giù leggeri e dopo i diversi attacchi dei giorni passati - da Mario Agnelli: "va troppo a sinistra" ad Antonio Rauti: "Non ha avuto coraggio di dire la verità nemmeno stavolta" - niente cessate il fuoco a quasi una settimana di distanza dalla notizia pubblicata da La Nazione in anteprima lunedì. Anzi. L’onorevolenon parla il politichese e va dritto al bersaglio durante la conferenza stampa che laha organizzato il Comune per chiarire i movimenti degli ultimi giorni.