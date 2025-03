Anteprima24.it - Lega irpina a Napoli: stiamo crescendo anche sui territori

Tempo di lettura: < 1 minuto"Sembrava davvero un'adunata oceanica quella che ha visto ieri lacon la presenza dei ministri Salvini, Piantedosi e Valditara. Massicciala presenza di militanti e simpatizzanti accorsi all'Irpinia con una dezione di almeno 150 persone".Così il vice-commissario provinciale dellaSabino Morano: "grande soddisfazione per l'eccezione riuscita dell'evento di ieri a, un segno evidente della crescita del partito che ieri ha dato prova di poter essere la vera forza trainante del centrodestra campano. La riorganizzazione del partito in Irpinia sta dando ottimi frutti a breve annunceremo nuove importanti adesioni e ci sarà una serie di eventi per rafforzare ancora di più la presenza sul nostroo".