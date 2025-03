Liberoquotidiano.it - Leclerc supera Hamilton, "ordine di scuderia" al giro 21: a Shanghai viene giù la Ferrari?

di" al 21esimo: così Charles, su indicazione del box, hato il compagno di squadra Lewisa metà gara a, nel corso del Gran Premio di Cina di Formula 1. Il monegasco si porta così al quarto posto, all'inseguimento di George Russell su Mercedes. La classifica parziale vede le due McLaren davanti, con Oscar Piastri che sfrutta la pole poer portarsi in testa davanti al compagno Lando Norris, bravo a scavalcare al via Russell. Al sesto posto, invece il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull, in difficoltà sul circuito cinese eto in partenza dalle due Rosse. Ritirato subito Fernando Alonso, che conferma il pessimo stato di forma della Aston Martin. Ma è quanto sta accadendo allaa tenere banco. Dopo pochi secondi, infatti,si sono toccati in curva nelle convulse fasi di sorpasso.