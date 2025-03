Nerdpool.it - LEC Spring Split 2025: si riparte con il Fearless Draft e la corsa all’MSI!

Leggi su Nerdpool.it

Lo spettacolo di League of Legends torna in Europa con un formato rinnovato e tappe imperdibili a Madrid e Parigi.L’attesa è finita! Il 29 marzo alle 17:00, il League of Legends EMEA Championship (LEC) riaccende i riflettori con loPrimaverile. Dieci squadre agguerrite si daranno battaglia per conquistare il titolo e volare al Mid-Season Invitational (MSI) di Vancouver.e Playoff infuocatiDopo il successo del Winter, ilè confermato: si tratta di un formato in cui, nelle serie “al meglio di”, i campioni utilizzati in una partita non saranno più disponibili per nessuna delle due squadre nelle partite successive della stessa serie!La regular season durerà sette settimane, con scontri al meglio di 3 che decreteranno le sei squadre qualificate ai Playoff.