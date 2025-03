Ilfattoquotidiano.it - “Le vere vittime di quello che è successo sono le donne trans. Avevo una vita parallela, comportarsi così è da vigliacchi”: parla Piero Marrazzo a Verissimo

Ospite nella puntata di “” di ieri pomeriggio è statoche si è dimesso dalla carica di Presidente della Regione Lazio, dopo uno scandalo che lo travolse il 23 ottobre 2009. L’ex politico era stato ricattato da quattro militari dei Carabinieri in possesso di un video, che mostrava un incontro con una ragazzaessuale. Inoltre pare ci fossero di mezzo anche sostanze stupefacenti.ha spiegato a Silvia Toffanin: “C’era questa parte di me che non riuscivo a confessare alla mia famiglia. La maggioranza delle volteuomini eterosessuali ad arapporti, sessuali o sentimentali, conessuali, sex worker o no. Ma nonil coraggio di confessarlo a mia moglie e alle mie figlie“.E ancora: “unae quando un uomo si comportaè un vigliacco.