Le scelte. Sono 26 i convocati, pure Angella. Broh-Torrasi: dubbio in mediana

Vincenzo Cangelosi ha portato via tutti (26), anchee Di Maggio, con il primo che si è fermato a metà settimana e il centrocampista reduce da un lungo infortunio che nei giorni scorsi ha riassaporato il campo.ventisei iper il derby di oggi, con Plaia e Bartolomei unici assenti. Il difensore è impegnato con l’Under 19, mentre il centrocampista è ai box per un infortunio muscolare che lo terrà per un po’ lontano dal campo. Ma quali saranno ledi Vincenzo Cangelosi per la partita contro la Ternana? Il tecnico può scegliere in tutti i reparti. In difesa, davani a Gemello, l’allenatore biancorosso dovrebbe optare per Riccardi (in vantaggio su Amoran), Lewis al centro e Dell’Orxco a completare il reparto. Sulle fasce, invece, Giraudo sarò sulla corsia mancina, con Mezzoni che parte in vantaggio sulla fascia destra.