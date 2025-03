Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 marzo: la rassegna stampa di Sky TG24

Aperture dei giornali dedicate alle dimissioni del Papa, che stamattina si affaccerà dal Gemelli per l'Angelus e tornerà a Santa Marta per la convalescenza. Poi i piani di pace per l'Ucraina, con la Cina che valuta di unirsi ai "volenterosi" con l'invio di soldati per una tregua duratura. Domani i colloqui a Riad, giovedì il vertice su Kiev a Parigi (con la premier Meloni). Monito di Mattarella sui dazi: "Ci danneggiano". Infine, il trionfo di Brignone in Coppa del mondo generale di sci e discesa libera