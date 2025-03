Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “L’uomo del porto” di Cristina Cassar Scalia

Un vicequestore di polizia viene immaginato da tutti come un professionista rispettoso della legge, serio e tutto d’un pezzo, se non addirittura severo e un po’ rigido.A dire la verità, di tutte queste qualità la dottoressa Vanina Guarrasi possiede solo la prima. Non che non sia brava nel suo lavoro, anzi; da quando è diventata responsabile della sezione Omicidi di Catania non sbaglia un colpo.Tuttavia, di certo non è rigida, né tantomeno severa. Tanto per cominciare, infatti, può vantare una buona dose di senso dell’umorismo, mischiato a della sana ironia, utile a sdrammatizzare le situazioni terribili con cui la sua professione la obbliga a venire in contatto.Poi, è una convinta buongustaia, capace di papparsi due colazioni complete nel giro di un’ora. Nel tempo libero ama guardare film sulla sua amata Sicilia, che si gode nel corso di serate scanzonate in compagnia dell’amico e medico legale Adriano Calì.