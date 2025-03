Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Vitali fa il possibile, in attacco Gagliano e Ubaldi faticano

6. La quiete prima della tempesta è roba da niente per lui. Gestione e poco più. Ma quella tempesta di inizio secondo tempo è da non potersi riparare. Cinquegrano 5,5. Non ci sono pericoli da correre nel primo tempo. Dalla sua parte Guiebre non si fa mai troppo sotto. Le maglie difensive si allargano nella ripresa e anche lui ci casca dentro. Megelaitis 5,5. È probabilmente lui a tenere in gioco Zecca sul primo gol del sardi, quello che lui stesso realizza nel tentativo disperato di anticipare Fischnaller. I cinque minuti di buio del Rimini sono anche i suoi in novanta tutto sommato non male. Gorelli 6. Ci mette i soliti modi non esattamente eleganti, ma alla fine efficaci perché tutto fili via liscio nel primo tempo. Prima o poi ricorderà di non dover prendere un cartellino giallo nel primo tempo, oppure dovrà iniziare a pregare Buscè di rivedere le ’regole’ (1’ st De Vitis 5,5.