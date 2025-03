Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Parravicini, segni di risveglio. Si riscatta anche Pascolo

6.5 (nella foto). Entra bene in partita e alla prima occasione spara subito una tripla. Segna 7 punti nel primo quarto, una bomba importante nel finale del secondo. Chiudecon 2 recuperi e 3 assist. Torna in doppia cifra – seconda volta nel girone di ritorno – dopo la trasferta vinta contro Cantù del 2 febbraio. Cinciarini 5,5. Non una delle sue migliori prove, anzi. Nel secondo quarto perde 2 palloni e sbaglia due tiri. Poi si riprende nel quarto periodo. Può e deve fare molto di più. Tavernelli 6. Fortunatamente superato il problema al ginocchio di sabato scorso a Pesaro. Solita prova ‘alla Tavernelli’: in 16 minuti nessun punto e nessun tiro, ma 6 rimbalzi e 4 assist. Gaspardo 6,5. Vista la serata dei due stranieri è meno protagonista in attacco dove sbaglia qualcosa di inusuale per lui.