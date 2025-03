Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Holiday, la ’vacanza’ prosegue

Hackett 5 (in 18’ 0/1 da due, 1/3 da tre, 4 rimbalzi, una stoppata subita, 2 perse). Non riesce mai a mettere le mani sulla partita. Cordinier 4 (in 11’ 0/2 da tre, un rimbalzo, un assist). Parte con due falli. Sparisce di scena. Uno come lui: possibile? Clyburn 6 (in 27’ 6/9 da due, 2/7 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 2 recuperi, un assist). Tanta energia all’inizio. Qualche forzatura. Ma sicuramente ha il merito di provarci. Shengelia 6,5 (in 34’ 11/15 da due, 0/1 da tre, 3/5 ai liberi, 7 rimbalzi, una stoppata subita, una persa, 4 assist). Canta e porta la croce. In alcuni momenti è quasi commovente. Rinuncia a tiri facili per mettere in partita Zizic. Ma Ante fa scena muta. Zizic 4 (in 10’ 2/3 da due, 0/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa, un assist). I liberi sbagliati, un solo rimbalzo.