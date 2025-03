Ilgiorno.it - Le mogli caregiver troppo spesso dimenticate e l’attesa di una legge

Severini MelograniCara , mi chiamo Sabrina, ho 56 anni e da 18 mi occupo di mio marito Davide, divenuto improvvisamente tetraplegico a causa di un tuffo. Sono la sua, ma anche suae. Prima del suo incidente, ero un architetto e svolgevo una professione che amavo, che mi regalava grandi soddisfazioni. Tuttavia, la libera professione si è rivelata incompatibile con una grave invalidità. Noi non abbiamo permessi retribuiti né la104, ho dovuto lasciare il lavoro per dedicarmi a lui e alla nostra vita. Noisvolgiamo questo ruolo per amore e perché ci sentiamo in dovere di prenderci cura della persona che abbiamo scelto di avere al nostro fianco, eppure la nostra figura ètrascurata. Quando si parla di, si pensa a figli, madri o familiari, raramente ache invece sonole più presenti, soprattutto in età avanzata.