"Le eroine di Puccini" all'Auditorium Gazzoli con gli Amici della Lirica

Per la stagione deglidi Terni, nuovo spettacolo, con dedica speciale a tutte le donne, oggi alle 17.30 al’Auditorium di palazzo: “Ledi’ con tre talenti del calibro del soprano Renata Campanella, del pianista Stefano Giaroli e del basso Nicolò Lauteri. Renata Campanella ha partecipato a prestigiosi concorsi lirici internazionali. Stefano Giaroli, dopo un brillante inizio come pianista solista, negli anni è progressivamente passato alla direzione prima di coro e poi d’orchestra. Fondatore e direttore di ensemble riconosciuti a livello internazionale, frequenta da tempo e da protagonista alcuni dei festival europei più noti del panorama operistico. Il ternano Nicolò Lauteri, basso e già vincitore del concorso per cantanti del teatro lirico sperimentale di Spoleto, durante l’evento di domenica offrirà alle donne presenti in sala un omaggio musicale, nel contesto del concerto a loro dedicato.