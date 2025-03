Sport.quotidiano.net - Le dichiarazioni di marotta. "La cultura vincente? L’ho imparata alla Juventus»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella serata di venerdì, il presidente dell’Inter Beppeè stato ospite di un evento organizzato dall’associazione Famiglia Legnanese. All’incontro hanno partecipato alcuni rappresentanti dell’Inter Club di Legnano. "Ho accettato di cuore questo invito, perché vuol dire venire nel territorio dove sono nato e cresciuto. Il mio è un lavoro bellissimo, mi piace stare tra la gente - ha dichiarato il massimo dirigente nerazzurro prima di ripercorrere la propria carriera nel calcio - In ogni squadra in cui sono stato ho cercato sempre di far tesoro di tutti gli insegnamenti. In particolareho imparato il senso di appartenenza e ladella vittoria, valori che ho portato anche all’Inter. Senza ladel lavoro, poi, non si va da nessuna parte". Nel frattempo ad Appiano Gentile sono tornati a lavorare i giocatori che non sono impegnati con le rispettive nazionali, nove in tutto.