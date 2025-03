Bergamonews.it - “L’e-Brt è importante, ma serve un piano di sostegno per negozi e ristoranti”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della proprietaria di un’attività commerciale lungo la Provinciale 525 in merito alle problematiche legata al cantiere dell’e-Brt.Mi chiamo Natascia e sono titolare di Baby Bazar Lallio, uno di articoli per l’infanzia che da anni è un punto di riferimento per le famiglie della zona. Vi scrivo per denunciare una situazione che sta mettendo in difficoltà molte attività commerciali lungo l’asse Bergamo-Dalmine.I lavori per la realizzazione del nuovo bus elettrico verso Verdellino hanno trasformato la viabilità in un incubo: traffico paralizzato, clienti che evitano la zona e attività commerciali che subiscono danni economici evidenti. Quello che dovrebbe essere un progetto di miglioramento della mobilità si sta invece rivelando un colpo durissimo per chi lavora e investe in questo territorio.