Metropolitanmagazine.it - Le 8 inspo unghie per la primavera 2025 (sì ai pastello e al verde giada)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Con l’arrivo della, dobbiamo assolutamente capire quali saranno leper la. E’ il momento perfetto per rinnovare la manicure e lasciarsi alle spalle le tonalità scure e i glitter invernali. Questa stagione porta con sé una palette di colori freschi e vibranti, che spaziano dai classicifino a tonalità più inaspettate come ile il viola acai.Leper lada provare assolutamenteSe pensavi che lafosse sinonimo solo di rosa delicato e azzurro polvere, preparati a scoprire nuove sfumature che daranno un tocco originale alle tue. Ecco i colori must-have per la nuova stagione.inaspettatoIlè una delle tonalità più interessanti di questa. Non è troppo acceso, né troppo spento, ed è perfetto per chi cerca una manicure elegante ma con un tocco di freschezza.