Gamberorosso.it - Le 11 migliori Malvasia del Collio e dei Colli Orientali del Friuli sotto i 20 euro scelte dal Gambero Rosso

Insieme al moscato, laè una delle uve dalla storia più antica e movimentata. Nell'antica Grecia, dove era giunta dall'Asia Minore, prese il nome del porto di Monemvasia. Da qui, grazie al talento marinaro (ed enologico) dei greci prima, e dei veneziani poi, nel giro di qualche secolo si diffuse per tutto il bacino del Mediterraneo e nella zona continentale. Oltrepassate le Colonne d'Ercole, l'antico nome dello Stretto di Gibilterra, la troviamo anche a Madera e addirittura nelle Canarie.. Un solo nome per tante varietàInutile dire che le varietà disono molto numerose: ciò è dovuto non tanto alle parentele genetiche che si sono create nei secoli, quanto piuttosto al fatto che il vino ottenuto da quest'uva ebbe così tanto successo, soprattutto nel Medioevo e in età Moderna, che a un certo punto, per essere venduti più facilmente, molti vini presero il nome di "".