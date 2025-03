Quotidiano.net - Lavoro, nuove assunzioni nelle aziende italiane: ecco i settori in cerca di personale

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 marzo 2025 – Si mantiene anche nel secondo trimestre dell’anno il cauto ottimismo sulle prospettive dida parte, registrato dal “ManpowerGroup Employment Outlook Survey” (MEOS). La previsione di occupazione stimata per aprile-giugno 2025 è infatti del +18% (-1% sul primo trimestre, ma +8% anno su anno) al netto degli aggiustamenti stagionali. Ipiù determinati ad assumere sono l’IT, l’industria e i beni di consumo e servizi. Più nel dettaglio, il 35% delleintervistate prevede di assumere nuovonel prossimo trimestre, mentre il 16% immagina di ridurre gli organici. Per il 46% delleritiene che il numero di persone resterà stabile. Tra chi vuole assumere, le motivazioni principali sono una generale espansione aziendale o la necessità di nuovi profili per gestire letecnologie, mentre tra chi pensa di ridurre ilrisalta una maggiore importanza dell’automazione o le sfide economiche del periodo.