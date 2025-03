Ilrestodelcarlino.it - Lavoratori stagionali. Alberghi, locali e bagni a caccia di manodopera

La carenza di personale continua ad essere un tema caldo per molte aziende e attività. In riviera alla vigilia dell’estate 2025, si ripropone la questione della reperibilità delle risorse umane., stabilimenti balneari, ristoranti e bar sono alla ricerca di cuochi, camerieri, baristi,ni, addetti all’accoglienza e personale ai piani. Le attività estive non sono più così ambite come lo erano una volta. E’ un vero e proprio cambio di approccio nei confronti delle aziende turistiche, iniziato negli anni Dieci del nuovo millennio e, dopo il Covid, ci sono stati dei mutamenti senza ritorno. Le persone, specie i giovani, hanno capito sì che il denaro è importante, ma la vera ricchezza è il tempo libero. Tant’è che dopo le restrizioni del 2020 e 2021, sono poche le donne e gli uomini che rinunciano al giorno libero e accettano di lavorare tante ore al giorno, perchè fra le priorità valutano maggiormente gli hobby e le passioni.