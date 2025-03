Inter-news.it - Lautaro Martinez e Dumfries, attesa Inter. Domani data chiave – TS

e Denzelsono rientrati ad Appiano Gentile dopo che gli staff tecnici delle rispettive Nazionali hanno riscontrato dei problemi fisici da risolvere: l’ha già pronti i prossimi passi.LA SITUAZIONE –e Denzelrappresentano due dei pilastri dell’, nonché i principali protagonisti finora del 2025 della squadra nerazzurra. La notizia del rientro dei due calciatori ad Appiano Gentile per accertare le loro condizioni fisiche costituisce, dunque, un motivo di preoccupazione per lo staff tecnico e la dirigenza della compagine meneghina. Sostituirli a dovere, considerando il loro rendimento e il valore della loro presenza in campo, è molto complicato. Per questo motivo, la società nerazzurra spera nel fatto che l’entità del fastidio fisico da essi avvertito sia tenue.