Laura Pausini e Paolo Carta 20 anni d' amore | la dolce dedica della cantante al marito

Ravenna, 23 marzo 2025 – “Ventiinsieme e solo alcune delle mie foto preferite con te! Auguri”. È stato ilmessaggio che ieri, sabato 22 marzo, pochi minuti dopo la mezzanotte,hato al. Una frase a corredo di venti scatti; un romantico album condiviso su Instagram e su Facebook. La popstar internazionale, originaria di Solarolo (in provincia di Ravenna), con oltre 70 milioni di dischi venduti, un Grammy Award e un Golden Globe, l’artista italiana più premiata e ascoltata al mondo, ha festeggiato un ventennio d’con il suo chitarrista. I due si sono conosciuti infatti nel 2005 dando il via a un sodalizio artistico e sentimentale., super festa per il compleannosorella Gli scattivita insieme scanditi dai Beatles La carrellata di foto pubblicata sui social ha fatto il pieno di like (solo su Instagram 155mila e circa 44mila su Facebook), cuoricini e commenti.