Oasport.it - Larissa Iapichino avrebbe sfiorato la vittoria ai Mondiali Indoor. Podio sicuro con la misura degli Europei

Leggi su Oasport.it

ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo agli2025 di atletica andati in scena un paio di settimane fa ad Apeldoorn (Paesi Bassi), riuscendo a coronare un lungo inseguimento e mettendo le mani sul primo titolo internazionale a livello assoluto. La toscana si era imposta con uno splendido balzo da 6.94 metri e poi ha deciso di non partecipare ai, che si stanno disputando in questi giorni a Nanchino.La rassegna iridata al coperto non era nei piani di inizio stagione della figlia di Fiona May, che non ha cambiato idea dopo il trionfo continentale e che ha rinunciato a tutti gli effetti alla trasferta in Cina. Nella notte italiana si è disputata la finale diretta del salto in lungo femminile e la nostra portacoloriavuto tutte le carte in regola per brillare nell’evento più importante di questa annata agonistica in sala.