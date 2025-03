Metropolitanmagazine.it - L’appello di Ed Sheeran al governo britannico per chiedere investimenti nell’educazione musicale

Attraverso la sua fondazione, la EdFoundation, nata lo scorso gennaio, Edha inviato una lettera aperta alper ria sostegno dell’educazionenelle scuole. Il cantautore vorrebbe che l’esecutivo stanziasse un pacchetto da duecentocinquanta milioni di sterline per finanziare istituti scolastici, insegnanti, spazi e programmi a tema nel Regno Unito.Destinatario della missiva è l’attuale premier, il leader laburista Keir Starmer. Il messaggio di Edsi basa su un dato oggettivo: «la musica genera ogni anno 7,6 miliardi di sterline per l’economia UK. Tuttavia, la prossima generazione non è lì pronta a raccogliere il testimone. Nel 2023, per la prima volta in oltre vent’anni, nessun artista UK è entrato nella top 10 globale di singoli o album».