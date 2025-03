Ilrestodelcarlino.it - L’appello delle Pmi:. Eventi climatici estremi e polizze obbigatorie: "Ci servono aiuti"

L’obbligo di polizza rischi catastrofali, genera sempre più caos tra le imprese che si sentono strette nella morsa del tempo di scadenza per la stipula, fissato al 31 marzo. Per tale ragione, la Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno e Fermo, ha sollecitato la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni in merito alla concessione di una proroga urgente del termine di scadenza, finalizzata a concedere maggior tempo alle imprese necessario ad un’adeguata formazione e informazione sulla tanto discussa normativa. "Per prima cosa abbiamo creato per i nostri associati una copertura assicurativa vantaggiosa contro le calamità – commenta il presidente nazionale Confartigianato Marco Granelli – e contemporaneamente abbiamo chiesto alla premier Meloni la proroga sui tempi di scadenza della stipula dei contratti assicurativi, in modo che le imprese compiano scelte consapevoli in tempi ragionevoli e sostenibili, valutando le offerte sul mercato diconformi e i relativi costi, anche nel rispetto del principio mutualistico e della corretta gestione aziendale".