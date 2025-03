Ilrestodelcarlino.it - L’appello dei figli di Pierina: “Manuela, ora dì tutto quello che sai”

Rimini, 23 marzo 2025 – "Trova il coraggio di direciò che sai". IdiPaganelli - Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi - rompono il silenzio e rivolgono un appello aBianchi alla vigilia dell'incidente probatorio di martedì. Le dichiarazioni diBianchi Bianchi, nuora della vittima, sarà sentita dal gip Vinicio Cantarini al fine di cristallizzare le dichiarazioni rese nell'ultimo interrogatorio. In quell'occasione,aveva sostenuto di essersi imbattuta nell'amante Louis Dassilva - unico indagato per l'omicidio, in carcere da luglio scorso - nel garage di via del Ciclamino, la mattina del 4 ottobre 2023. Il 35enne senegalese - sostiene, ora indagata per favoreggiamento - le avrebbe detto che c'era il corpo di una donna oltre la porta tagliafuoco, di rimanere in silenzio e salire di sopra a chiamare il vicino di casa moldavo.