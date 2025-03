Sport.quotidiano.net - L’Ancona a L’Aquila per i playoff. Non si mollerà niente fino alla fine

Sette giornate al termine della stagione regolare e ultima sfida alle big: quella di oggi al Gran Sasso d’Italia perè una partita che può rappresentare la svolta. La squadra di Gadda, infatti, non solo non ha mai vinto contro una squadra che la precede attualmente in classifica, ma non vince da quasi due mesi, dal derby contro la Vigor dello scorso 26 gennaio. Da allora una brutta serie di partite, un momento negativo che i dorici sembrano essersi scrollati di dosso con la positiva prestazione contro la Samb. Un solo punto, ma di quelli pesanti, e, soprattutto, l’impressione lasciata a chiunque era allo stadio, due settimane fa, che questa squadra quando gioca al massimo delle sue possibilità possa reggere il confronto con chiunque, prima della classe compresa. Ecco dunque, che la sfida dirappresenta un passaggio fondamentale di questo campionato.