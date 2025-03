Fanpage.it - Lancia in faccia alla compagna la vaschetta del gelato, poi la riempie di pugni: 48enne arrestato a Giugliano

La donna ha rivelato ai carabinieri di subire violenze da circa un anno. L'uomo,dai militari, è stato portato in carcere per maltrattamenti in famiglia.