Ravennatoday.it - Lamone, continuano i lavori sugli argini per chiudere le crepe. De Pascale chiama Curcio

Leggi su Ravennatoday.it

Proseguono idella Regione per mettere in sicurezza ilche, in seguito agli ultimi eventi meteorologici, presenta alcune fessurazioni nell’argine che interessa alcuni tratti dei comuni di Bagnacavallo e Ravenna. Su tutte le fessurazioni, a partire prioritariamente da quelle di.