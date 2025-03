Laprimapagina.it - L’amministrazione Trump critica il piano Starmer sull’Ucraina

Steve Witkoff, inviato di Donald, hato ildel premier britannico Keire di altri leader europei che prevede il dispiegamento di una forza internazionale per sostenere il cessate il fuoco in Ucraina. Secondo Witkoff, tale iniziativa sarebbe una “finzione” e non vi sarebbe alcuna necessità di schierare forze europee per garantire la sicurezza nella regione.L’inviato ha inoltre affermato che la situazione attuale in Europa è profondamente diversa da quella della Seconda guerra mondiale, sottolineando che Vladimir Putin non ha intenzione di “conquistare tutto” il continente. Witkoff ha poi descritto il leader del Cremlino come una persona “molto intelligente” e non necessariamente “cattiva”.