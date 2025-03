Metropolitanmagazine.it - L’Alcina di Handel al Teatro dell’Opera: tra malie, inganni e metamorfosi d’amore

Va in scena aldi Roma una delle opere più soavi e musicalmente dense di Georg Friedrich. Dopo duecentonovanta anni dalla prima assoluta al Covent Garden di Londra, il regista libanese Pierre Audi si impadronisce del capolavoro barocco.viene resa contemporanea, non nei costumi (che sono d’epoca) ma nella recitazione, che punta ad essere toccante e psicologicamente credibile. Per realizzare ciò, equilibrando il virtuosismo ornamentale dei singoli numeri, Audi si affida a interpreti di acuta sensibilità: Mariangela Sicilia nel ruolo di Alcina, Carlo Vistoli in quello di Ruggiero, e poi ancora Caterina Piva, Anthony Gregory, Mary Bevan, Silvia Frigato e Francesco Salvadori. La prima è stata martedì 18 marzo: le repliche sono previste per venerdì 21, per il 23, il 25 e il 26.