L’agente di Meret sul rinnovo | Siamo ai dettagli con il Napoli spero a brevissimo si possa dare l’annuncio

Il Pepito Day è stato anche l’occasione per incontrare Federico Pastorello, storico agente di Giuseppe Rossi ma anche di Alex, portiere del. A Tmw, suldiha dichiarato:«Effettivamente è stata una trattativa molto complicata, è il gioco delle parti. La cosa che hanno in comune Alex e ilè che vogliono comunque continuare a lavorare assieme, credo che questo sarà alla fine la chiave per dirimere gli ultimi. Ormaiveramente ai, quindi ioche asi. Anche perché, al di là delle sollecitazioni esterne, Alex non ci ha mai chiesto altro che continuare a: sono sei anni che è in questa società e se ne sente parte integrante. Poi devo esser sincero: con lui non è sempre semplice parlare, perché è molto concentrato sul campionato e certi argomenti lo disturbano, quindi spesso e volentieri ci mettiamo del tempo per questo motivo».