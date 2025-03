Ilfattoquotidiano.it - Ladro ingoia 4 orecchini di diamanti Tiffany e li espelle dopo 10 giorni: la polizia lo cattura e recupera la refurtiva

Il 32enne Jaythan Gilder avevato 4di, in una gioielleria di Orlando, del valore complessivo di circa 707.000 euro.to dalladella Florida, l’uomo è stato ricoverato in ospedale, dove è stato monitorato dai detective “più di una decina diprima che glivenissero espulsi”, secondo quanto riporta il dipartimento didi Orlando.Come riferisce la BBC, Gilder si era spacciato per l’assistente di un noto giocatore di basket in un negoziolo stesso 26 febbraio per avere accesso a una sala Vip, dove un commesso gli aveva mostrato “gioielli di alta qualità”.L’uomo ha poi distratto i dipendenti del negozio ed è scappato con glie un anello didel valore di quasi 540mila euro, che ha poi gettato a terra durante la fuga.