Perugiatoday.it - L’Acea Rugby Perugia piega Gubbio (13-10) e fa suo il derby. "Con questo spirito fino alla fine"

Leggi su Perugiatoday.it

TABELLINOACEA13-10 (13-10)Mete: Costantino (P) pt (non trasformata), Faina (P) calcio (2) pt; Petrotto (G) st (non trasformata), Giorgini (G) st (non trasformata).Acea: Faina, Farinacci, Ragna, Fialà, Bevagna L., Bruno Bravo, Bevagna F.