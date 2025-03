Lanazione.it - L’Accademia dell’Incompiuto: "Quest’anno esploriamo le fragilità"

Leggi su Lanazione.it

PONTEDERADal presidio nei locali degli ex lavatoi al Villaggio Piaggio allo spettacolo finale al Teatro Era del 25 maggio passando per laboratori, incontri e progetti internazionali., fondata da Marco Biagini e Felicita Marcelli, ha presentato tutte le sue attività che entreranno nel vivo nei prossimi mesi. Luminoso fragile-Come la luna a mezzogiorno è un intreccio di attività dedicato alla cittadinanza, ai gruppi e alle associazioni: laboratori gratuiti di pratiche artistiche, incontri di riflessione e dialogo, eventi diffusi organizzati in collaborazione con altre realtà locali. "gli aspetti della vita legati alla, intesa come risorsa individuale e collettiva – spiega Marcelli – ecco, puntiamo su questo, su un ribaltamento del punto di vista, attraverso l’ascolto e la condivisione.